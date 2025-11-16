Ανησυχία στην Άρσεναλ: Τραυματίστηκε ο Γκάμπριελ στο φιλικό της Βραζιλίας

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Άρσεναλ, καθώς ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό της Βραζιλίας με τη Σενεγάλη, στο 64ο λεπτό, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη βουβωνική χώρα.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ, που διανύει εξαιρετική περίοδο φόρμας με τους «κανονιέρηδες», έπιασε τη βουβωνική του περιοχή την ώρα που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, στο ματς που διεξήχθη στο γήπεδο της Άρσεναλ.

Ο τραυματισμός φαίνεται πως προέκυψε μετά από ένα δυνατό χτύπημα στο 63ο λεπτό. Μαζί με το ιατρικό τιμ της Βραζιλίας, ο 27χρονος αμυντικός αποχώρησε αργά και εμφανώς σκυθρωπός, με τον Γουέσλι της Ρόμα να παίρνει τη θέση του.

Η ανησυχία για την Άρσεναλ είναι έντονη εν όψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν: το μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ την Κυριακή (23/11, 18:30), η αναμέτρηση με την Μπάγερν την Τετάρτη (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στη συνέχεια το λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι στις 30 Νοεμβρίου.

Η Βραζιλία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έδωσε φιλικό στο Βόρειο Λονδίνο ως μέρος της προετοιμασίας της, με τη συμμετοχή του Γκαμπριέλ να αποτελεί ένα επιπλέον δέλεαρ για τους φίλους της Άρσεναλ που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Γκάμπριελ έχει υπάρξει από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα φέτος: έχει βοηθήσει την Άρσεναλ να κρατήσει ανέπαφη την εστία της επτά φορές σε 11 αγώνες, ενώ έχει συμβάλει και επιθετικά, σκοράροντας δύο γκολ.