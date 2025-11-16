Σκληρή επίθεση Καντονά στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Κατέστρεψαν ό,τι έχτισε ο Φέργκιουσον»

Ο Έρικ Καντονά άφησε σαφείς αιχμές προς τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του για την πορεία του συλλόγου.

Ο Γάλλος θρύλος, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και θεμέλιος λίθος της αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, δεν διστάζει να μιλά «σταράτα» από τη θέση του σχολιαστή. Είναι γνωστός για το ότι λέει πάντα αυτό που πιστεύει, χωρίς φιλτράρισμα, κάτι που συχνά προκαλεί συζητήσεις – αλλά και εκφράζει πολλές φορές σκέψεις που πολλοί φίλοι της ομάδας μοιράζονται, χωρίς να τολμούν να τις πουν δημόσια.

Παραμένοντας βαθιά δεμένος με τη Γιουνάιτεντ, ο Καντονά δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για τις επιλογές της τωρινής διοίκησης. Αυτή τη φορά στράφηκε ανοιχτά κατά του Ράτκλιφ, αποκαλύπτοντας ότι είχε προσφερθεί να συμβάλει ο ίδιος στην αναδιοργάνωση του συλλόγου.

«Έχω πολλά δικά μου σχέδια, αλλά σκέφτηκα ότι για δύο ή τρία χρόνια ίσως μπορούσα να τα αφήσω στην άκρη και να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον σύλλογο που μου έδωσε τα πάντα.



Όμως ο Ράτκλιφ δεν έδειξε ενδιαφέρον. Έκανα ό,τι μπορούσα, οπότε δεν νιώθω τύψεις. Προσπάθησα όσο περισσότερο γινόταν. Ο Σερ Άλεξ δημιούργησε ένα στυλ όμορφου, επιθετικού ποδοσφαίρου, το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες έπρεπε να είχαν αξιοποιήσει. Αντίθετα, το διέλυσαν», δήλωσε σε βρετανικά μέσα.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι επενδυτικό γκρουπ από τη Μέση Ανατολή ενδιαφερόταν για την εξαγορά της Γιουνάιτεντ και είχε ήδη προσεγγίσει τον Καντονά για πιθανό ρόλο ως «πρεσβευτή» του συλλόγου.