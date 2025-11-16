Επιστρέφει στους πάγκους ο Ζιντάν — Αναλαμβάνει τη Γαλλία, σύμφωνα με την AS

Η επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ, με τον Γάλλο θρύλο να είναι έτοιμος να επανέλθει στην προπονητική την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της AS.

Ο Ζιντάν παραμένει ανενεργός προπονητικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τότε που αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021. Έκτοτε δεν έχει αναλάβει ξανά κάποιον πάγκο, παρότι το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του παρέμεινε έντονο.

Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να επιστρέψει στη δράση, ειδικά μετά από ένα τόσο μεγάλο διάλειμμα. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο μεγάλος στόχος του Ζιντάν παραμένει η ανάληψη της εθνικής Γαλλίας.

Η ισπανική εφημερίδα «AS» θεωρεί δεδομένη την επιστροφή του «Ζιζού» στην προπονητική από την επόμενη σεζόν και υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τους «τρικολόρ». Όπως αναφέρεται, ο Ζιντάν θα αναλάβει την ομάδα μετά το Μουντιάλ 2026, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Οι Ισπανοί διευκρινίζουν ότι ο Ντεσάμπ έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και εξετάζει τις επόμενες επαγγελματικές του επιλογές, με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να αποτελεί πιθανό προορισμό.