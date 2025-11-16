ΑΕΚ: Αλλαγή έπαιξε ο Πινέδα με το Μεξικό - Τότε ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του και επιστρέφει

Το Μεξικό έμεινε στο 0-0 με την Ουρουγουάη σε φιλικό προετοιμασίας, ενόψει του Μουντιάλ 2026, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ να παίζει ως αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός της Ένωσης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Nuevo Corona στο 65ο λεπτό, αγωνιζόμενος έτσι στο τελευταίο 25λεπτο της αναμέτρησης.

Ο 29χρονος άσος πραγματοποίησε την 88η εμφάνισή του, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (μετρά και 12 γκολ), αποτελώντας ένα από τα βασικά κομμάτια του παζλ του Αγκίρε.

Ο Πινέδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ξημερώματα Τετάρτης όπου το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και ακολούθως θα πάρει το δρόμο της επιστροφής προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ εν όψει επανέναρξης και του αγώνα με τον Άρη (Κυριακή, 23/11).