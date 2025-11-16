Η FIFA εντείνει τη «μάχη» κατά της διαδικτυακής κακοποίησης

Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα (16/11) ότι έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής κακοποίησης που απευθύνεται σε παίκτες και αξιωματούχους, αναφέροντας μια αύξηση στο επιβλαβές περιεχόμενο και παραπέμποντας περισσότερους παραβάτες στην αστυνομία.

Σηματοδοτώντας την Παγκόσμια Ημέρα για την Ανοχή, σε σχετική ανακοίνωση της FIFA, επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Κοινωνικών Δικτύων (SMPS) έχει εντοπίσει περισσότερες από 30.000 προσβλητικές αναρτήσεις σε πλατφόρμες από την αρχή του έτους, μέρος των περισσότερων από 65.000 που κλιμακώθηκαν από τότε που κυκλοφόρησε το εργαλείο το 2022.

Ένδεκα άτομα στην Αργεντινή, στην Βραζιλία, στην Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναφερθεί στις αρχές επιβολής του νόμου το 2025 για κατάχρηση κατά την διάρκεια διοργανώσεων της FIFA, με μία υπόθεση εξ΄αυτών, να παραπέμπεται στην Ιντερπόλ.

Παράλληλα, οι αρμόδιες εθνικές ομοσπονδίες ειδοποιήθηκαν για να επιτρέψουν την ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο.Η FIFA ανακοίνωσε επίσης, ότι έχει συμπεριλάβει σε «μαύρη λίστα», άτομα που έχουν αναγνωρισθεί ως υπεύθυνα για «εξαιρετικά καταχρηστική συμπεριφορά», εμποδίζοντάς τα να αγοράσουν εισιτήρια για μελλοντικές διοργανώσεις ή εκδηλώσεις της FIFA.

Η SMPS έχει αναπτυχθεί σε αρκετές διοργανώσεις εφέτος, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με 32 ομάδες, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατά την διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, η υπηρεσία παρακολούθησε 2.401 ενεργούς λογαριασμούς σε πέντε πλατφόρμες, ανέλυσε 5,9 εκατομμύρια αναρτήσεις, εντόπισε 179.517 για έλεγχο και ανέφερε 20.587 στις πλατφόρμες.

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένας ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς χώρος, στο γήπεδο, στις κερκίδες και στο διαδίκτυο», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και πρόσθεσε: «Το μήνυμά μας είναι σαφές: η κακοποίηση δεν έχει θέση στο παιχνίδι μας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ομοσπονδίες-Μέλη μας, τις συνομοσπονδίες και τις αρχές επιβολής του νόμου για να λογοδοτήσουν οι παραβάτες».

Η SMPS χρησιμοποιεί ένα μείγμα τεχνολογίας και ανθρώπινης εποπτείας για την ανίχνευση, το φιλτράρισμα και τον αποκλεισμό ρατσιστικών, μεροληπτικών ή απειλητικών μηνυμάτων, προστατεύοντας παράλληλα τους οπαδούς των παικτών από την έκθεση σε προσβλητικό περιεχόμενο.