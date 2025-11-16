«Τσεκάρουν» εισιτήρια Πορτογαλία και Νορβηγία - Κομβικά παιχνίδια σε Ουγγαρία και Πολωνία

Τέσσερις όμιλοι ρίχνουν... αυλαία σήμερα (16/11) με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν βρει κάτοχο - «Σφραγίζουν πρόκριση Πορτογαλία και Νορβηγία, τα... φώτα στην Πολωνία

Ολοκληρώνονται τα προκριματικά με τα περισσότερα παιχνίδια του σημερινού (16/11) προγράμματος να είναι αδιάφορα. Η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Αγγλία στα Τίρανα την Αλβανία, χωρίς κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, ενώ για το γόητρο παίζουν Σερβία-Λετονία και Ισραήλ-Μολδαβία.

Η Πορτογαλία θέλει απλά την ισοπαλία εντός έδρας απέναντι στην αδύναμη Αρμενία, ενώ στο Ιταλία-Νορβηγία πρέπει να γίνουν... τρελά πράγματα για να προλάβουν οι Ιταλοί την πρώτη θέση. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζονται νίκη με 9 γκολ διαφορά, κάτι αδύνατο επί της ουσίας.

Τα δύο σημαντικότερα παιχνίδια θα διεξαχθούν στη Βουδαπέστη μεταξύ Ουγγαρίας και Ιρλανδίας, ενώ στη Βαρσοβία η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Ισλανδία.

4ος όμιλος:

Αζερμπαϊτζάν-Γαλλία (19:00)

Ουκρανία-Ισλανδία (19:00)

6ος όμιλος:

Ουγγαρία-Ιρλανδία (16:00)

Πορτογαλία-Αρμενία (16:00)

9ος όμιλος:

Ισραήλ-Μολδαβία (21:45)

Ιταλία-Νορβηγία (21:45)

11ος όμιλος:

Αλβανία-Αγγλία (19:00)

Σερβία-Λετονία (19:00)

