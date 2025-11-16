«Τσεκάρουν» εισιτήρια Πορτογαλία και Νορβηγία - Κομβικά παιχνίδια σε Ουγγαρία και Πολωνία

Ολοκληρώνονται τα προκριματικά με τα περισσότερα παιχνίδια του σημερινού (16/11) προγράμματος να είναι αδιάφορα. Η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Αγγλία στα Τίρανα την Αλβανία, χωρίς κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, ενώ για το γόητρο παίζουν Σερβία-Λετονία και Ισραήλ-Μολδαβία.
Η Πορτογαλία θέλει απλά την ισοπαλία εντός έδρας απέναντι στην αδύναμη Αρμενία, ενώ στο Ιταλία-Νορβηγία πρέπει να γίνουν... τρελά πράγματα για να προλάβουν οι Ιταλοί την πρώτη θέση. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζονται νίκη με 9 γκολ διαφορά, κάτι αδύνατο επί της ουσίας.
Τα δύο σημαντικότερα παιχνίδια θα διεξαχθούν στη Βουδαπέστη μεταξύ Ουγγαρίας και Ιρλανδίας, ενώ στη Βαρσοβία η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Ισλανδία.
4ος όμιλος:
Αζερμπαϊτζάν-Γαλλία (19:00)
Ουκρανία-Ισλανδία (19:00)
6ος όμιλος:
Ουγγαρία-Ιρλανδία (16:00)
Πορτογαλία-Αρμενία (16:00)
9ος όμιλος:
Ισραήλ-Μολδαβία (21:45)
Ιταλία-Νορβηγία (21:45)
11ος όμιλος:
Αλβανία-Αγγλία (19:00)
Σερβία-Λετονία (19:00)