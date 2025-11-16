Νέοι μπελάδες για τον Αντεγέμι: Παράνομος εξοπλισμός σε έλεγχο των γερμανικών Αρχών

Σε δυσάρεστη θέση βρέθηκε ο Καρίμ Αντεγέμι της Ντόρτμουντ, έπειτα από έλεγχο των Αρχών στη Γερμανία, όπου –σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild– εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένα όπλο ηλεκτροσόκ και σιδερογροθιές, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Το περιστατικό, που θυμίζει περισσότερο σκηνή από μουσικό βίντεο παρά την καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή, φέρεται να εμπλέκει και τη σύντροφό του, τη γνωστή τραγουδίστρια Λορεντάνα.

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον δικηγόρο του. Ο τελευταίος υποστήριξε πως τα αντικείμενα αγοράστηκαν μέσω TikTok για τις ανάγκες ενός διαδικτυακού challenge και δεν προορίζονταν για χρήση.

Η υπόθεση φέρεται να έκλεισε με ποινή φυλάκισης με αναστολή για τον Αντεγέμι, την οποία εξαγόρασε καταβάλλοντας περίπου 450.000 ευρώ.