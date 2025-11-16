ΠΑΟΚ: Τελευταία «μάχη» για Ζίβκοβιτς χωρίς... κίνητρο

Η Σερβία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποδέχεται τη Λετονία (16/11 19:00) σε ένα παιχνίδι δίχως κανένα βαθμολογικό κίνητρο, με τους Σέρβους να έχουν αποκλειστεί.

Τελευταία υποχρέωση με την Εθνική για τον Σέρβο αρχηγό του Δικεφάλου, με μία -ακόμα- αποτυχία να έρχεται στο «στρατόπεδο» των Σέρβων.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι συμπατριώτες του θα υποδεχτούν σήμερα (16/11 19:00) τη Λετονία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, τερματίζοντας στην τρίτη θέση πίσω από Αγγλία και Αλβανία, οι οποίες πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση (Αγγλία απευθείας πρόκριση και Αλβανία στα μπαράζ).

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, όντας ο πρώτος εκ των διεθνών που φτάνει στην Ελλάδα, για να βρεθεί άμεσα στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά (23/11 19:00).

