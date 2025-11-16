«Δοκιμασία» του Ηρακλή στην Τρίπολη και... τελικοί παραμονής

Με πέντε αγώνες ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Super League 2 - Ξεχωρίζει η μάχη της Τρίπολης αλλά και οι «τελικοί» παραμονής σε Καβάλα και Άργος.

Φτάσαμε αισίως στη 10η αγωνιστική -και πρώτη του δευτέρου γύρου- της Super League 2, με τη «μάχη» της παραμονής να... φουντώνει. Η Καβάλα υποδέχεται τον Καμπανιακό με τις δύο ομάδες να... καίγονται, ενώ παρόμοια στοιχεία έχει και ο αγώνας στο Άργος μεταξύ Παναργειακού και Ηλιούπολης.

«Νησιώτικη» μάχη στη Σύρο μεταξύ Ελλάς και Χανίων, με την οποία θα... ανοίξει το πρόγραμμα, ενώ η Athens Kallithea υποδέχεται το Αιγάλεω σε ένα ντέρμπι της Αθήνας. Τα «φώτα» όμως πέφτουν στην Τρίπολη, όπου ο μαγικός Αστέρας Β υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος μετά τις νίκες των Νίκη Βόλου και Αναγέννησης Καρδίτσας, θέλει να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα (16/11):

Α΄Όμιλος

14:00 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ηρακλής

15:00 Καβάλα – Καμπανιακός

Β’ Όμιλος

13:00 Ελλάς Σύρου – Χανιά

15:00 Καλλιθέα – Αιγάλεω

15:00 Παναργειακός – Ηλιούπολη