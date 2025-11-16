Διαιτησία: Όλοι στο ίδιο τραπέζι

Το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί με τη θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας φαίνεται να παίρνει τέλος. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ανέλαβε πρωτοβουλία για να συζητήσει με αρμόδιο κλιμάκιο της UEFA την οριστική επίλυση του θέματος. Κατανοεί και αυτός (όπως όλοι οι ποδοσφαιρικοί φορείς) ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να εκπροσωπούνται οι πάντες στην Ομοσπονδία και οι διαιτητές να μένουν χωρίς εκπρόσωπο.

Η κίνηση Γκαγκάτση προϋποθέτει και τροποποίηση του αθλητικού νόμου. Από το 2009 οι Σύνδεσμοι Διαιτητών έχουν περιθωριοποιηθεί και τα μέλη τους σταδιακά υπάγονται στις Ενώσεις. Πρόκειται για μια ανορθόδοξη τακτική, καθώς όλα τα καταστατικά των ΕΠΣ προβλέπουν ως μέλη τους σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα υπάρχουν αποφάσεις έξι πολιτικών δικαστηρίων της χώρας που εντόπισαν αυτές τις καταστατικές παραβιάσεις και διέταξαν τις Ενώσεις να επιστρέψουν τα ποσοστά των αμοιβών των διαιτητών στους Συνδέσμους.

Ταυτόχρονα η Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ είναι παρωχημένη και δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες. Ο ισχύων αθλητικός νόμος της έχει δώσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την ελληνική διαιτησία και η τροποποίησή του αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη. Ένα νέο θεσμικό διαιτητικό όργανο θα μπορέσει να στεγάσει όλους τους διαιτητές, νυν και πρώην. Ακόμη και τους παρατηρητές μαζί με τους εκπαιδευτές. Σε αυτό το όργανο θα έχουν δικαίωμα ψήφου οι πάντες και θα το εκλέγουν μέσω αρχαιρεσιών ανά τετραετία.

Αρα η λύση για το ζήτημα της ελληνικής διαιτησίας περνάει και από την πολιτεία. Η βιαστική νομοθέτηση για την επαγγελματική διαιτησία δεν λειτούργησε στην πράξη ποτέ και τώρα είναι απαραίτητη η αναθέσμιση. Το υπουργείο, η UEFA, η ΕΠΟ και οι εκπρόσωποι των διαιτητών πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Αλλωστε η Ομοσπονδία έχει δεσμευτεί ότι οι διαιτητές θα εκπροσωπούνται στην ΕΠΟ, όπως συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τις γυναίκες.

Για να επέλθει συναίνεση πρέπει να σταματήσουν και οι κάθε είδους δικαστικές διαμάχες. Οι αντιδικίες της Ενωσης Διαιτητών με την ΕΠΟ ούτε ωφέλησαν ούτε λύση έδωσαν. Ηταν πάντα στείρες και άγονες. Και κυρίως πρέπει να τα βρουν οι διαιτητοπατέρες μεταξύ τους.