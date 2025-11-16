Χάος στο Μουντιάλ U17: Απίθανο ξύλο ανάμεσα σε παίκτες και... συγγενείς στο Γαλλία-Κολομβία! (vid)

Απίστευτα σκηνικά στη νίκη της Γαλλίας επί της Κολομβίας (2-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, με εικόνες χάους, κυνηγητό και... πολύ ξύλο.

Ο αγώνας, που διεξήχθη στην Ντόχα, σημαδεύτηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια, ενώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν και συγγενείς ποδοσφαιριστών για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά δέχτηκαν και εκείνοι χτυπήματα, με αποτέλεσμα τα επεισόδια να κλιμακωθούν και να επικρατήσει ένα χάος.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν όταν Γάλλος ποδοσφαιριστής φαίνεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας ένταση που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μάχη, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό!

