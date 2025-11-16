Χάος στο Μουντιάλ U17: Απίθανο ξύλο ανάμεσα σε παίκτες και... συγγενείς στο Γαλλία-Κολομβία! (vid)

Ο αγώνας, που διεξήχθη στην Ντόχα, σημαδεύτηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια, ενώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν και συγγενείς ποδοσφαιριστών για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά δέχτηκαν και εκείνοι χτυπήματα, με αποτέλεσμα τα επεισόδια να κλιμακωθούν και να επικρατήσει ένα χάος.
Όλα φέρεται να ξεκίνησαν όταν Γάλλος ποδοσφαιριστής φαίνεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας ένταση που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μάχη, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό!
Δείτε το βίντεο:
Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy— Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025