Ο Φαν Ντε Φάαρτ έδωσε συνέχεια στην... κόντρα του με τον Κριστιάνο

Πριν από μερικούς μήνες, ο Ράφαελ Φαν Ντερ Φάαρτ έγινε πρωτοσέλιδο για ένα σχόλιο που έκανε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ισχυριζόμενος ότι ο Πορτογάλος σταρ του είχε στείλει μια φωτογραφία του... πέους του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τότε είχε απαντήσει ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο Ολλανδός, με τον Φαν Ντερ Φάαρτ να επανέρχεται στη κόντρα που έχει ανοίξει με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, κάνοντας νέες δηλώσεις.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας απίστευτος συμπαίκτης. Αλλά δεν τον έβλεπα πολύ επειδή ήταν πάντα απασχολημένος με τον εαυτό του. Κάποτε είπα ότι ήταν ο μόνος συμπαίκτης του οποίου το πέος δεν είχα δει ποτέ επειδή ήταν πάντα ο πρώτος που έφτανε και ο τελευταίος που έφευγε. Δεν εκτίμησε που το είπα αυτό!

Είχε περισσότερη ενυδατική κρέμα στην τσάντα του από όλους τους άλλους παίκτες μαζί, αλλά ήταν... εντυπωσιακός. Δεν είχα ούτε το 5% του κινήτρου του στην προπόνηση. Ήταν φανταστικό να είμαι συμπαίκτης του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχόλιό του στην Ολλανδική τηλεόραση ο βετεράνος ποδοσφαιριστής.