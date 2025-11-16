Κηφισιά για Τετέι: «Ένα παιδί από την Κυψέλη...» (pic)

Ο Ανδρέας Τετέι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος και όπως είναι φυσικό στην Κηφισιά το χάρηκαν με την ψυχή τους.

Ο νεαρός επιθετικός που έχει προκαλέσει πάταγο με τις εμφανίσεις του στην φετινή Super League, μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Σκωτία, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή με την «γαλανόλευκη».

Ο Τετέι, μάλιστα μοίρασε και την ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το 2-0 της Εθνικής, με την Κηφισιά να στέλνει το δικό της μήνυμα για το ντεμπούτο του 24χρονου επιθετικού στην Εθνική Ελλάδος.

«Απλά ένα παιδί από την Κυψέλη», ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media η Κηφισιά, συνοδεύοντας της με το video από την στιγμή που ο Τετέι έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.