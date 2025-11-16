Γιοβάνοβιτς: «Η Εθνική ομάδα είναι όλων, δεν χωράνε ηλικίες»

O Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Σκωτίας, μίλησε για το ροτέισον της Εθνικής, τονίζοντας ότι δεν χωρούν ηλικίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη Nova:

«Κέρδη ήταν ότι βάλαμε τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα κόντρα σε μία ομάδα που ήθελε περισσότερο το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε. Αν δούμε το παιχνίδι στο τέλος του θα δούμε λεπτομέρειες.

Ο Βλαχοδήμος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Για περίπου 60 λεπτά ήμασταν εξαιρετικοί στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το επίπεδο και με τις ομάδες που παίζουμε αν χάσουμε για λίγο τη συγκέντρωση μας μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά σε λίγα λεπτά. Σήμερα το κάναμε και υποφέραμε μέχρι το τέλος.

Είναι σημαντικό, αλλά είναι και πολλά παιδιά. Σε αυτό το επίπεδο και οι εμπειρίες παίζουν ρόλο. Εμείς έχουμε πολλούς νέους παίκτες. Η Εθνική ομάδα είναι όλων, δεν χωράνε ηλικίες. Υποφέρουμε λίγο, αλλά χαίρομαι από την προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε το ρόστερ και έχουμε θετική ανταπόκριση από αυτούς».