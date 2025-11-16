Γιοβάνοβιτς: «Δεν χρειαζόταν να δεχθούμε δύο γκολ σε πέντε λεπτά - Υποφέραμε μέχρι το τέλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο διάστημα που το 3-0 για την Εθνική έγινε 3-2.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Σκωτία «σοβαρό» με το οποίο η Εθνική ομάδα έβαλε τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα από τα οποία προέρχονταν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 3-2 επί της Σκωτίας.

«Ήταν ένα σοβαρό παιχνίδι με εναλλαγές συναισθημάτων λόγω της εξέλιξης του αγώνα. Είναι σημαντικό που πήραμε νίκη και σταματήσαμε τη σειρά των αρνητικών αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα.

Δεν χρειαζόταν να δεχθούμε δύο γκολ σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που κάναμε το 3-0. Αυτό έκανε τη Σκωτία να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει και αυτό υποφέραμε μέχρι το τέλος για να νικήσουμε. Αυτό διορθώνεται παίζοντας παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω συγκεντρωμένοι σε στιγμές που και το παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι θετικό για εμάς.

Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι όμορφα, είναι ωραία, αλλά η Εθνική παίζει λίγα παιχνίδια το χρόνο, εμείς έχουμε πολλούς παίκτες που δεν έχουν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Είναι σημαντικό να αποκτήσουν τις εμπειρίες που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι θέλουν το χρόνο τους.

Δεν ήταν τεστ το παιχνίδι με τη Σκωτία, ήταν ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Παιχνίδι που μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα.

Αυτή η εβδομάδα στον προηγούμενο μήνα μας έβγαλε εκτός τελικής φάσης.

Η μόνη βελτίωση που μπορεί να κάνει η Εθνική είναι να έχεις παιχνίδια υψηλού επιπέδου».