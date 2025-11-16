Τετέι: «Ζω ένα όνειρο - Δεν περίμενα ότι θα παίξω» (vid)

Ο Ανδρέας Τετέι μετά το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος, δήλωσε ότι ήταν ένα όνειρο για εκείνον να αγωνιστεί με τα «Γαλανόλευκα», ενώ ανέφερε ότι δεν περίμενε να αγωνιστεί κόντρα στην Σκωτία.

Ημέρα ντεμπούτου με την Εθνική Ελλάδος, για τον Ανδρέα Τετέι να μοιράζει ασίστ στη νικηφόρα αναμέτρηση (3-2) απέναντι στην Σκωτία. Ο νεαρός επιθετικός μετά το ματς είπε ότι είναι ευτυχισμένος που αγωνίστηκε με τα χρώματα της χώρας που έχει μεγαλώσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τετέι:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ. Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ.

Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».