Μουζακίτης: «Τα λόγια στερεύουν, η στεναχώρια για τον αποκλεισμό είναι μεγάλη»

Ο Χρήστος Μουζακίτης τόνισε ότι η Εθνική ομάδα άξιζε να προκριθεί στο Μουντιάλ.

Ο άσος του Ολυμπιακού ευχήθηκε η Εθνική ομάδα να πάει στο μέλλον σε μια μεγάλη διοργάνωση και να διακριθεί.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη μετά τη νίκη επί της Σκωτίας με 3-2.

«Όλη η ομάδα θέλει να παίζει παιχνίδια σε αυτή την ένταση, σε αυτό τον ρυθμό, με αυτές τις ομάδες.

Ξεκινήσαμε καλά στο α’ ημίχρονο, βάλαμε τα γκολ, προηγηθήκαμε, ο αντίπαλός ήταν αξιόλογος, έβγαλε αντίδραση, ήταν μια ομάδα που πάλευε για την πρόκριση. Δεχθήκαμε δύο γκολ και είχε και άλλες φάσεις. Μας κράτησε η δύναμη, η δύναμη να είμαστε όλοι μαζί και γι’ αυτό το λόγο πήραμε τη νίκη.

Δεν είναι ότι επειδή βγήκε ο Παυλίδης χάσαμε την συγκέντρωση μας.

Δεν υπάρχει απάντηση γιατί αποκλειστήκαμε. Τα λόγια στερεύουν. Η στεναχώρια είναι αρκετά μεγάλη

Το εύχομαι να πάμε ακόμη καλύτερα στα επόμενα χρόνια, να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και να διακριθούμε»

Στην ερώτηση ποια ομάδα άξιζε την πρόκριση, απάντησε. «Δεν θέλω να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις, δεν χρειάζεται. Για μένα προφανώς εμείς αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο».