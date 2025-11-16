Ρέτσος: «Δυστυχώς κάποιες φορές τα λάθη στοιχίζουν - Θα επανέλθουμε»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με 3-2 απέναντι στην Σκωτία.

Αναλυτικά όσα είπε ο κεντρικός αμυντικός της «Γαλανόλευκης»:

«Νομίζω αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Σε κάποιες λεπτομέρειες δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε. Είναι κρίμα επειδή είμαστε ομάδα με νέους παίκτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό. Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο. Οι οπαδοί μας άξιζαν μια νίκη επειδή τους απογοητεύσαμε. Θα επανέλθουμε και θα είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη διοργάνωση.

Δυστυχώς κάποιες φορές τα λάθη στοιχίζουν. Όλοι μαζί βάζουμε και δεχόμαστε τα γκολ. Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Έχουμε έναν προπονητή που θέλει παίκτες. Θέλουμε να χαρίσουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο μια καλή προκριματική διοργάνωση. Το κλίμα της Εθνικής δεν χάνεται. Έχουμε καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες. Υπάρχει μια ωραία μίξη νέων - παλιών, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό γκρουπ».