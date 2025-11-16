Αν δεν μάθει να παίζει άμυνα, δεν θα καρπωθεί ποτέ την επιθετική γοητεία της

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το μεγάλο «μάθημα» της σπουδαίας νίκης για την αποκλεισμένη από το Μουντιάλ Εθνική

Εκείνοι ΚΑΙΓΟΝΤΑΝ. Και πριν το παιχνίδι και όταν έχαναν 3-0 και όταν έμαθαν ότι η Λευκορωσία ήταν μπροστά 1-2 στη Δανία. Οι δικοί μας όντας απογοητευμένοι, αν δεν ήταν πνευματικά έτοιμοι και με τον εγωισμό τσίτα θα μπορούσαν εύκολα να είχαν παραδοθεί από ημίχρονο.

Αντίθετα όμως η Εθνική Ελλάδος έπαιξε στα κόκκινα. Αποφασισμένη να αποδείξει ότι αυτός ο πρόωρος αποκλεισμός δεν της άξιζε. Οτι σίγουρα δικαιούνταν και 2η ευκαιρία. Οτι είναι καλύτερη ομάδα από εκείνη του Κλαρκ.

Αν όλοι εμείς εκτός γηπέδου είχαμε μία φορά τσατίλα, ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του είχαν δέκα. Τους έβλεπες να πανηγυρίζουν σε κάθε γκολ σα να ήταν αυτό που θα τους έστελνε στο Μουντιάλ και έλεγες "γαμώτο, αλλιώς έπρεπε να ήταν αυτή η βραδιά"

Οταν ο Ανδρέας Τεττέη στο (υπέροχο) ντεμπούτο του έκανε ''κουτό'' τον Σκωτσέζο αμυντικό και σέρβιρε το 2-0 στον Κωνσταντίνο Καρέτσα (πλασέ για κάδρο!) καταλάβαινες για ακόμα μία φορά πόσο άφθονο επιθετικό ταλέντο έχει τούτη η αρμάδα. Οταν ο Χρήστος Τζόλης ζωγράφιζε για το 3-0, σκεφτόσουν "δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μένει εκτός Μουντιάλ και η Σκωτία να διεκδικεί την πρόκριση"

Κι όμως... Το ποδόσφαιρο και η ζωή ξέρουν να ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ. Όσα ακολούθησαν από το 63' και μετά πρέπει να αναλυθούν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να γίνουν μάθημα για τη συνέχεια αυτής της ομάδας που έχει τρομερό επιθετικό ταλέντο όμως για να κερδίσει προκρίσεις πρέπει να μάθει να παίζει άμυνα. Αλλιώς θα μείνει με τσάμπα αποθεώσεις και επιδείξεις.

Οι Σκωτσέζοι σκόραραν δύο γκολ και έχασαν τρεις ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ευκαιρίες να ισοφαρίσουν. Δύο φορές ο Βλαχοδήμος και άλλη μία (σε διπλή φάση) ο Καρέτσας απέτρεψαν ένα ακόμη γκολ. Τα λάθη της ελληνικής άμυνας ήταν παιδικά. Ο πανικός έκδηλος. Η ανασταλτική συμπεριφορά της ομάδας απαράδεκτη.

Ετσι δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Αν η Ελλάδα ακροβατεί ανάμεσα στην τρομερή επιθετική της ευχέρεια και στην αμυντική της τρικυμία δεν πρόκειται να πάει ταμείο. Θα μείνει με τη χαρά της ομορφιάς του ποδοσφαίρου και τον κυνισμό του αποτελέσματος.

Είναι ΑΜΑΡΤΙΑ αυτή η ομάδα να μένει στην 3η θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Ταυτόχρονα όμως είναι και τιμωρία για τα μεγάλα αμυντικά λάθη που της οδήγησαν έως εδώ...