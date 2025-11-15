Η Λευκορωσία κατάφερε να παγώσει τους Δανούς (2-2) προς έκπληξη όλων και να δώσει ένα τεράστιο χαμόγελο στους Σκωτσέζους.

Μπορεί η Δανία να θεωρούσε ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ απέναντι στην Λευκορωσία, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο και χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά.

Ο αγώνας

Μόλις στο 11' ο Ντάμσγκαρντ άνοιξε το σκορ για την Δανία. Έκτοτε οι Δανοί έψαξαν ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσουν το αποτέλεσμα, αλλά τα αρκετά σουτ που έκαναν δεν είχαν την επιθυμητή έκβαση, με αποτέλεσμα να πάνε στην ανάπαυλα με το 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Λευκορωσία σόκαρε την Δανία στο 62' και έκανε το 1-1 με τον Γκρομίκα, ενώ τρία λεπτά αργότερα (65'), ο Ντεμτσέκνο έκανε την ανατροπή (2-1).

Οι Δανοί πάλεψαν να συνέλθουν από το σοκ των δύο γρήγορων γκολ που δέχτηκαν και στο 79' βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Ίσακσεν.

Ωστόσο η Δανία δεν κατάφερε στα εναπομείναντα λεπτά να βρει ένα τρίτο γκολ και έμεινε στο 2-2.

