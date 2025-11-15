Προκριματικά Μουντιάλ: Ασυναγώνιστη Ισπανία, νέα ήττα για Κύπρο

Επίδειξη δύναμης για την Ισπανία μέσα στην Τιφλίδα (0-4 την Γεωργία), την ώρα που η Αυστρία μετά το 2-0 στην Κύπρο βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Τους υγιεινούς περιπάτους της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνέχισε η Ισπανία. Η φούρια ρόχα πέρασε άνετα από την Τιφλίδα (0-4 την Γεωργία) και έφτασε στην πέμπτη νίκη της (σε ισάριθμες αγωνιστικά), με τον εκπληκτικό συντελεστή τερμάτων 19-0!

Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ (11', 63') και ένα από Θουμπιμέντι (22'), Φεράν Τόρες (33') έγραψαν το τελικό 0-4, με την Ισπανία να θέλει για το τυπικό ένα βαθμό απέναντι στην Τουρκία για να οριστικοποιήσει την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στα πλέι-οφ θα βρεθεί η Τουρκία που δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει 2-0 την Βουλγαρία του Κίριλ Ντεσπόντοφ (αγωνίστηκε για 63 λεπτά), ενώ ακόμα μία ήττα ήρθε για την Κύπρο.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου ηττήθηκε με 0-2 από την Αυστρία, που παρέμεινε στην κορυφή του 8ου ομίλου και θέλει έναν πόντο την τελευταία αγωνιστική με την Βοσνία για να προκριθεί κι αυτή στο Μουντιάλ.