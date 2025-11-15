Βήχος: Όταν η σκληρή δουλειά ανταμείβεται με τον καλύτερο τρόπο

Στην Λιβαδειά δεν μπορούν παρά να είναι χαρούμενοι και περήφανοι, αφού ο «δικός» τους Μάριος ζει μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην έως τώρα καριέρα του και το κάνει με το σπαθί του

Ένα παιδί που από τις μικρές ομάδες των Βοιωτών ξεχώριζε για την δύναμή του, για την τεχνική του, το πάθος του και την μαχητικότητα του, έφτασε στην Εθνική Ελλάδας και όχι αδίκως.

Ο Λεβαδειακός πήρε από μικρή ηλικία τον Βήχο από τον Αστέρα Ιτέας, (γεννήθηκε στην Άμφισσα) και εκείνος δικαίωσε όλους όσοι τον πίστεψαν. Όχι επειδή κλήθηκε στην Εθνική, αλλά για όλα όσα έχει πετύχει έως τώρα, ΚΑΙ για την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας.

Για έναν ποδοσφαιριστή, το να φορέσει το εθνόσημο είναι η ύψιστη τιμή και άπαντες το ονειρεύονται. Ο Μάριος Βήχος δεν έμεινε στα όνειρα, αφού πάλεψε, μόχθησε και η μεγάλη στιγμή ήρθε.

Ο 25χρονος Έλληνας αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Λεβαδειακού και καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, αφού ξεχώρισε από μικρή ηλικία για τις ικανότητες του.

Το βάπτισμα του πυρός έγινε την σεζόν 2018-19, όπου και έπαιξε σε 2 αγώνες της ανδρικής ομάδας και ενώ ακόμη ήταν στην Κ19 του Λεβαδειακού.

Η καραντίνα λόγω COVID και ένας τραυματισμός στάθηκαν εμπόδιο στο πολύ καλό του ξεκίνημα με την πρώτη ομάδα, όμως ο ίδιος δεν τα παράτησε κι έγινε από τους κορυφαίους του συλλόγου στον δρόμο για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.

Την αμέσως επόμενη σεζόν, ο 19χρονος τότε Έλληνας μπακ, έγινε βασικό γρανάζι στην μεγάλη ομάδα και έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει στα θέλω του συλλόγου με 14 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ.

Την σεζόν 20-21, σημείωσε ακόμη 12 συμμετοχές με τα πράσινα, έχοντας παράλληλα μια ασίστ και ξεκίνησε να έχει σταθερό ρόλο, κάτι που φάνηκε την χρονιά που ο Λεβαδειακός πήρε την άνοδο, με τον ίδιο να έχει στα πόδια του 22 αγώνες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Β κατηγορίας και 2 αγώνες στα playoff. Συνολικά κατέγραψε 26 αγώνες, με 2.183 λεπτά, 1 γκολ και 6 ασίστ.

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε στην μεγάλη κατηγορία και εκείνος είχε ήδη κερδίσει πανάξια μια θέση στο ρόστερ αλλά και στις βασικές επιλογές. Άλλωστε με την εμπειρία του και την χρόνια παρουσία του στα αποδυτήρια των Βοιωτών, γνώριζε πως να ανταποκριθεί.

Η ομάδα της Λιβαδειάς μπορεί να γνώρισε τον υποβιβασμό, όμως ο Βήχος είχε πάρει 18 συμμετοχές και την εμπειρία της πρώτης κατηγορίας.

Κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό την εποχή σεζόν, αφού ήταν βασικός και αναντικατάστατος, μετρώντας 27 αγώνες στην Super League 2. Με το πάθος και τις αρετές του στην άμυνα αλλά και στα ανεβάσματα στην επίθεση, βοήθησε τα μέγιστα τον Λεβαδειακό να ανέβει ξανά στην Super League.

Την περασμένη σεζόν, απολάμβανε τόσο την εμπιστοσύνη του Νίκου Νιόπλια, όσο μετέπειτα και του Νίκου Παπαδόπουλου, αφού είχε πάντα μια θέση στην ενδεκάδα. Για την ακρίβεια μέτρησε 31 αγώνες, έχοντας 2 γκολ και 2 ασίστ.

Την φετινή σεζόν, ο Μάριος Βήχος μετράει ήδη 10 αγώνες στο πρωτάθλημα, συνεχίζει να ξεχωρίζει και κάπως έτσι έφτασε η μεγάλη στιγμή.

Ο ίδιος κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας και αυτό αποτελεί μια τρανή απόδειξη πως η σκληρή δουλειά ανταμείβεται.

Και αυτό για τον Βήχο μπορεί να είναι μόνο η αρχή, αφού ήδη είναι γνωστό πως αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για εκείνον και όταν υπάρξει η κατάλληλη στιγμή θα αρπάξει την ευκαιρία.