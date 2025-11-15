Με Βλαχοδήμο, Βαγιαννίδη και Μουζακίτη η 11άδα της Εθνικής - Οι έντεκα της Σκωτίας (pic)

Γνωστή έγινε η 11άδα της Εθνικής για την αναμέτρηση κόντρα στην Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21:45).

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται στις 21:45 με την Σκωτία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η αρχική σύνθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έγινε γνωστή.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκινάει με τους Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια και τους Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Τσιμίκα τετράδα στην άμυνα. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης και μπροστά τους θα βρίσκεται ο Μπακασέτας. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Τζόλης και Καρέτσας, με μοναδικό προωθημένο τον Παυλίδη.

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τριάντης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωστούλας, Μάνταλος, Χατζηδιάκος, Σιώπης, Μασούρας, Τεττέη.

Ο Μάριος Βήχος, που κλήθηκε το Σάββατο (15/11), έμεινε εκτός 22άδας.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η αρχική σύνθεση των Σκωτσέζων.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκόρντον, Χίκεϊ, Σουτάρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, Ντόουκ, Κρίστι, ΜακΤόμινεϊ, Άνταμς.