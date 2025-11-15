Η ΕΡΤ θα καλύψει τη μεγάλη εκδήλωση των 100 χρόνων του ΟΦΗ

Η ΕΡΤ θα μεταδόσει τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο ΟΦΗ για τα 100 του χρόνια στις 22 Νοεμβρίου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του ΟΦΗ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας είναι προ των πυλών. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, με εκδήλωση που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Ο Όμιλος θα δείξει όλες τι δράσεις που θα λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο, θα δώσει το παρών σύσσωμη η ομάδα προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτητου κλαμπ Μιχάλη Μπούση, ενώ θα τιμηθούν ένδοξες μορφές του παρελθόντος, όπως οι εμβληματικοί Χάιμε Βέρα και Αλεχάντρο Ίσις, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο από τη Χιλή.

Η εκδήλωση θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Η γιορτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 20:00 απο το ERTSPORTS 1 (στο ERTFLIX) και στις 22:30 στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.