Η σωστή σειρά είναι ακούμε και μετά κρίνουμε…

Το γεγονός πως θα μιλήσει ο Γιάννης Αλαφούζος για να τον ακούσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι ένα βήμα, το ανάθεμα πριν ανοίξει το στόμα του είναι ένα λάθος.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό μοιάζει εδώ και χρόνια με κινούμενη άμμο. Με την παραμικρή κίνηση, τον παραμικρό ψίθυρο, ενεργοποιείται και σε καταπίνει. Το καράβι τεράστιο, οι φουρτούνες και οι ξέρες ασταμάτητες, οι λάθος χειρισμοί από τον καπετάνιο επαναλαμβανόμενοι.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα όμως, είναι το καλό και η αγάπη προς τον σύλλογο. Όχι η διαφωνία, η αγανάκτηση, ακόμη και το μίσος αν θέλετε. Ο στόχος όσων αγαπούν τον Παναθηναϊκό – δηλαδή ο κόσμος του – είναι ένας: Να ξαναδούν την ομάδα τους στην κορυφή, να τη δουν να σηκώνει κεφάλι και να προχωρά όπως της αρμόζει. Αυτό δε σημαίνει να μη χάνει κανέναν τίτλο, αυτές είναι απαιτήσεις εκείνων που θέτουν στόχο τη νίκη με κάθε τρόπο και χωρίς να ενδιαφέρει το πώς. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ξεχωριστή νοοτροπία, σκέφτεται διαφορετικά στην Ευρώπη, δεν χρειάζεται καν εξήγηση το θέμα το γνωρίζουν όσοι αγαπούν το Τριφύλλι.

Από τη στιγμή της χειρότερης εποχής του Παναθηναϊκού με το… τράβηγμα της πρίζας, έχουν περάσει χρόνια. Σε αυτό το διάστημα είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, τα γιατί, ακόμη μεγαλύτερη η απορία αναφορικά με τη «βουβαμάρα» του ιδιοκτήτη. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε τώρα, με μεγάλη καθυστέρηση φυσικά, να μιλήσει. Να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία θα ήθελε να κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Γιατί όσα θα πει, δε θα τα πει για τους δημοσιογράφους που θα είναι εκεί. Για τον κόσμο θα είναι.

Συνολικά η ομάδα είναι προφανές πως βρίσκεται σε μια πιο σωστή πορεία. Τουλάχιστον σχεδιαστικά γίνονται τα φυσιολογικά, τα ποδοσφαιρικά, εκείνα που αρμόζουν στο μέγεθος του κλαμπ. Το αν θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν το γνωρίζει κανείς. Όμως αν κάτι αξίζει ως προσπάθεια, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Με τον Μπαλντίνι, τον Κορόνα, τον Κοτσόλη, φυσικά τον Μπενίτεθ και περιμένουμε τι άλλο θα συμβεί και στο έμψυχο υλικό και στη στελέχωση της ΠΑΕ.

Μέσα σε αυτά, είναι θετικό πως θα ακούσουμε και τον ιδιοκτήτη. Σε μια εποχή αλλαγών, με το γήπεδο να έρχεται όπως φαίνεται, προφανώς και έχει τεράστια σημασία το τι θα πει ο Γιάννης Αλαφούζος. Τι θα απαντήσει για το πώς έφτασε στο σημείο που έφτασε η ομάδα. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί έκανε τόσα λάθη στη συνέχεια. Αλλά και φυσικά το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από εδώ και πέρα.

Όταν τα λέει ο ίδιος, είναι και πιο δεσμευτικά. Δεν μιλάμε για πληροφορίες, φήμες κτλ. Τόσο καιρό ζητάγαμε απαντήσεις, απαιτούσαμε σωστά να βγει μπροστά, περιμέναμε να απευθυνθεί στον κόσμο.

Προσοχή: Δε λέμε πως όσα πει θα είναι όμορφα. Άλλωστε τα θέματα που θα θίξει προφανώς και δεν γίνεται να είναι όμορφα, καθώς έχουν «πονέσει» ανεπανόρθωτα τον Παναθηναϊκό. Ο βασικός υπεύθυνος όλων αυτών, επιβάλλεται να μιλήσει προφανώς. Ακόμη και για το γεγονός πως τα λεφτά που έχει ξοδέψει, πήγαν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο και πάντα στο τέλος ερχόταν η αποτυχία.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως θα μιλήσει ο Αλαφούζος, υπάρχει ένας αρνητισμός. Μα αυτό δε θέλαμε; Να βγει ο ίδιος και να απαντήσει σε όσα ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν τον Παναθηναϊκό εδώ και τόσα χρόνια. Κυρίως να μιλήσει για να πει στον κόσμο πώς μπορεί να ελπίζει πως τώρα θα αλλάξει κάτι.

Ας ακουστούν όσα έχει να πει και μετά προφανώς ο καθένας θα κρίνει με τον τρόπο που θέλει και πιστεύει σωστό. Απλά μοιάζει ακατανόητο να υπάρχει η διάθεση αυτή, πριν καν ακούσουμε τι θα ειπωθεί. Σε μια συνέντευξη που εκ των πραγμάτων δεν περιμένει κανείς πως θα κερδίσει τα πλήθη και θα τον σηκώνουν στα χέρια. Απαντήσεις για καταστροφές

περιμένει ο κόσμος και πρέπει να λάβει. Τι ωραίο και όμορφο μπορεί να υπάρχει σε αυτό;

Όσο κι αν μοιάζει με κόντρα στο ρεύμα, είναι πολύ καλό το γεγονός πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει για να ακούσει και να κρίνει ο κόσμος. Το φαινόμενο του να κρίνουν οι πάντες από πριν, είναι κάπως οξύμωρο. Ειδικά για κάτι που όλοι ζητούσαμε εδώ και χρόνια!

Ας ασχοληθούμε με την ουσία λοιπόν. Και η ουσία δεν είναι το πώς θα γίνει η συνέντευξη, ποιοι κλήθηκαν, ποιοι θα κάνουν τις ερωτήσεις. Να είναι οι ερωτήσεις αυτές που περιμένει ο κόσμος, αυτό μετράει. Και κυρίως ποιες θα είναι απαντήσεις. Γιατί σε λίγο θα καταντήσουμε σαν τα πολιτικά debate που θα σχολιάζεται ακόμη και το τι φόρεσαν οι δημοσιογράφοι ή η επιλογή γραβάτας του Αλαφούζου.

Χρόνια τώρα χρωστά απαντήσεις ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για τα δικά του λάθη. Καιρός να τις δώσει, οπότε το γεγονός πως θα μιλήσει το περιμένουμε με ανυπομονησία. Η κριτική ας γίνει απ’ τον καθέναν μετά. Με όποιο τρόπο γουστάρει.