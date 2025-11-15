Σένκεφελντ: «Ο τρόπος που έφυγε ο Γιοβάνοβιτς ήταν σφαλιάρα για την ομάδα» (vid)

Ο Μπαρτ Σένκεφελντ μίλησε για την απομάκρυνση του Γιοβάνοβιτς, το ντέρμπι του covid, το χαμένο Πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, τον Τερίμ, τον Παπαδημητρίου και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα.

Ο Μπαρτ Σένκεφελντ ήρθε στον Παναθηναϊκό από την Αυστραλία επί Γιώργου Δώνη, αποτέλεσε για κάποια χρόνια τον ηγέτη της «πράσινης» άμυνας, φόρεσε το περιβραχιόνιο, κατέκτησε τίτλους και τελικά αποχώρησε από τον σύλλογο αφού ουσιαστικά είχε τεθεί εκτός ομάδας επί Τερίμ και Παπαδημητρίου.

Ο Ολλανδός στόπερ λοιπόν μίλησε στους «Betarades» και αναφέρθηκε στην άφιξή του στο «Τριφύλλι», στα χρόνια του Δώνη και την επιτυχία που είχε εκείνη η ομάδα δεδομένων των συνθηκών, στην απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και την παρουσία του Φατίχ Τερίμ στον σύλλογο.

Επεσήμανε ότι η απομάκρυνση του Σέρβου προπονητή ήταν σαν «σφαλιάρα» και έπιασε απροετοίμαστους τους ποδοσφαιριστές, ενώ στάθηκε στην άφιξη των Ούγκο και Ακαϊντίν, που ήταν επιλογές του Τερίμ για να τον θέσουν ουσιαστικά εκτός ομάδας.

Υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε το Πρωτάθλημα από την ΑΕΚ το 2023, ενώ για το ντέρμπι του covid που έκρινε και τον τίτλο εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός πάντα επηρέαζε τις αποφάσεις και έτσι ήταν αναμενόμενο να μην αναβληθεί το παιχνίδι, παρότι αυτό θα ήταν το δίκαιο.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος επηρεάζεται από τους ανθρώπους γύρω του και έτσι δεν λαμβάνει τα εύσημα που θα έπρεπε, μίλησε για το ξέσπασμα του Ρούμπεν Πέρεθ κατά του Γιάννη Παπαδημήτριου, ενώ είχε τα καλύτερα να πει για τον Φώτη Ιωαννίδη.

