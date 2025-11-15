Μπρούνο Φερνάντες: «Ο Κριστιάνο ξέρει ότι έκανε λάθος»

Ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ξεκαθάρισε τη θέση του.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Κριστιάνο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και νυν στην εθνική Πορτογαλίας τόνισε πως ο Ρονάλντο έκανε λάθος και το ξέρει.

«Για την κόκκινη κάρτα, ο Κριστιάνο ξέρει ότι έκανε λάθος. Ξέρει ότι δεν ήταν κάτι που ήθελε να συμβεί, αλλά συνέβη και γνωρίζει ότι έκανε λάθος».

Παράλληλα, ο Φερνάντες τόνισε ότι η απουσία του σούπερ σταρ δεν αλλάζει την κατάσταση της ομάδας:

«Δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αύριο, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ακόμα και πριν από την κόκκινη κάρτα, ήδη βρισκόμασταν πίσω στο σκορ».