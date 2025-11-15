Την Κυριακή στην Αθήνα για τον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκεζ

Ο Ντούσαν Κέρκεζ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του στον Ατρόμητο και την Κυριακή (16/11) ταξιδεύει με προορισμό την Αθήνα για να πιάσει δουλειά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Περιστερίου.

Ο Βόσνιος προπονητής και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θα διαδεχτεί τον Λεωνίδα Βόκολο στην τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου. Ως παίκτης είχε φορέσει τη φανέλα των ΑΕΛ (2007-2011) και Άρη Λεμεσού (2011-2014).

Το καλοκαίρι του 2022 εργάστηκε στον πάγκο της Τσουκαρίτσκι και πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τη 2η Μπάτσκα Τόπολα.

O τέως προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας αναλαμβάνει τον Ατρόμητο σε μία δύσκολη περίοδο, καθώς μετρά μόνο 9 βαθμούς στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Super League.