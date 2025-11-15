Ηρακλής: Η αποστολή για Αστέρα Β'

Η αποστολή του Ηρακλή ταξίδεψε στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor Β' στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της Super League 2.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

H ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής - Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί η ομάδα μας αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«, όπου την περίμενε το πούλμαν της ΠΑΕ για τη μεταφορά της στο ξενοδοχείο.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί η διανυκτέρευση ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor Β'.

Η αποστολή που ταξιδεύει για την Αθήνα αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Καρακασίδης, Αναστασίου, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Δημητρίου, Ουές, Κάτσικας, Χάμοντ, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Χάινριχ, Μαχαίρας, Μωυσίδης, Μάναλης, Ντουρμισάι, Κούστα.

Η ομάδα βρίσκεται ήδη στο ξενοδοχείο. Όλοι ενωμένοι, προχωράμε για έναν ακόμη σημαντικό αγώνα!