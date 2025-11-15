«Τρομακτική» για μία ακόμα αγωνιστική η Νίκη Βόλου κόντρα στον... απογοητευτικό ΠΑΟΚ Β (1-6), περνώντας «αέρας» από τη Θεσσαλονίκη.

Πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, με τον ΠΑΟΚ Β να υποδέχεται την «τρομακτική» Νίκη Βόλου στην Καλαμαριά, με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους.

Mε πολλές-αναγκαστικές αλλαγές η 11άδα του Πονζ, καθώς στους οκτώ διεθνείς ήρθαν να προστεθούν τα ονόματα των Σνάουτσνερ-Κωττά που παρέμειναν στα «πιτς». Από πλευράς Νίκης Βόλου αναμενόμενη η σύνθεση χωρίς εκπλήξεις.

Τρεις σκόρερ και τρία γκολ μέσα σε ένα 25λεπτο

«Φουριόζα» μπήκε η Νίκη στον αγώνα, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη μέσα στο πρώτο ημίωρο. Στο 2΄ο Λουκίνας... απείλησε με σουτ, το οποίο απομάκρυνε ο Νικολακούλης, ενώ στο επόμενο λεπτό, η σέντρα του Στοΐλκοβιτς βρήκε τον Λουκίνα, η κεφαλιά του οποίου είχε απάντηση από τον κίπερ του ΠΑΟΚ Β, με τον Λώλη να παίρνει το ριμπάουντ και με δυνατό τέλειωμα να «γράφει» το 0-1.

Ξανά από τα δεξιά φάση «καρμπόν» με τον Στοΐλκοβιτς να σεντράρει ξανά στο 15΄με τον Λουκίνα από κοντά να διπλασιάζει τα τέρμα της ομάδας του. Πρώτη... ασπρόμαυρη απειλή στο 23ο λεπτό με το σουτ του Μπάλντε να μπλοκάρεται από τον Γκαραβέλη.

Πάνω που πήγαινε ο Δικέφαλος να ισορροπήσει την κατάσταση ήρθε και το 0-3, το οποίο... έσβησε τον αγώνα. Μαγικό σουτ του Βουτσά στο 25ο λεπτό και τρίτο γκολ με τρίτο διαφορετικό σκόρερ για την ομάδα του Βόλου. Τελευταία καλή φάση ξανά για τους φιλοξενούμενους με την κεφαλιά του Στοΐλκοβιτς να απομακρύνεται την ύστατη στιγμή από τον Νικολακούλη για το 0-3 του ημιχρόνου.

Διαστάσεις θριάμβου - Δεν κατέβηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ Β

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε κάπως... νωθρά και για τις δύο ομάδες, με το υπάρχον 0-3 να μην αφήνει περιθώρια για κάτι παραπάνω στους Θεσσαλονικείς.

Στο 67ο λεπτό ο Λουκίνας βγήκε σε τετ α τετ και αφού απέφυγε άψογα τον Λούκας, έδωσε πάσα σε... κενή εστία στον Γιακουμάκη για το 0-4. Δύο ακόμα τέρματα για τους Βολιώτες μέσα σε τρία λεπτά (73΄και 76΄) με τον Τσέλιο και τον Βέλλιο να «γράφουν» το 0-6.

Ο ΠΑΟΚ Β το μόνο που κατάφερε, ήταν να μειώσει σε 1-6 με πανέμορφο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Καλαϊτσίδη, στην πιο βαριά ήττα της ιστορίας του.

Στους 23 βαθμούς και στην κορυφή η Νίκη Βόλου, στους 11 αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ Β, με... προβληματισμό. Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας εκτός έδρας, ενώ η Νίκη στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κιτσάκης, Πασαχίδης, Λούκας, Καστίδης, Καλόγηρος(71΄Αλμασίδης), Τσοπούρογλου(63΄Ίκομπονγκ), Αδάμ(46΄Χατσίδης), Κανίς(63΄Τσιφούτης), Μπάλντε, Γκιτέρσος(77΄Καλαϊτσίδης)

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς, Σίλβα(71΄Μπαριέντος), Στοΐλκοβιτς(64΄Τσέλιος), Γιακουμάκης(71΄Βέλλιος), Λώλης(77΄Βοντχάνελ), Λουκίνας(77΄Αρίας).