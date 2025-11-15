Επέστρεψαν στις νίκες οι Έφηβοι του Ολυμπιακού

Νικηφόρα πέρασε από τη Θεσσαλονίκη η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 0-2 του Άρη για την εξ αναβολής 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ17.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες κυρίως με τον Μούχαλη και τον Λαζαρίδη, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου μπήκε πιο συγκεντρωμένη και κατάφερε να προηγηθεί στο 55′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μωυσιάδη για το 0-1.

Το τελικό 0-2 για τον Ολυμπιακό σημείωσε στο 78ο λεπτό ο Λαζαρίδης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επόμενος αγώνας για τους Έφηβους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Ατρόμητο εκτός έδρας.

ΑΡΗΣ: Κατεργιαννάκης, Χαριζόπουλος, Παπαδόπουλος, Κωστίκος, Γέργος, Αμπελάς, Βοριαζίδης, Γατσώρης, Κάλφας, Παπασαραφιάνος, Κυριαζής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Σιώζιος, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (88′ Διαμαντής), Χρηστίδης (70′ Σεφερλής), Μωυσιάδης,Λαζαρίδης, Μούχαλης (80′ Φαρίνης), Παναγόπουλος (70′ Αγγελόπουλος).