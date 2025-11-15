Επέστρεψαν στις νίκες οι Έφηβοι του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες κυρίως με τον Μούχαλη και τον Λαζαρίδη, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου μπήκε πιο συγκεντρωμένη και κατάφερε να προηγηθεί στο 55′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μωυσιάδη για το 0-1.
Το τελικό 0-2 για τον Ολυμπιακό σημείωσε στο 78ο λεπτό ο Λαζαρίδης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Επόμενος αγώνας για τους Έφηβους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Ατρόμητο εκτός έδρας.
ΑΡΗΣ: Κατεργιαννάκης, Χαριζόπουλος, Παπαδόπουλος, Κωστίκος, Γέργος, Αμπελάς, Βοριαζίδης, Γατσώρης, Κάλφας, Παπασαραφιάνος, Κυριαζής.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Σιώζιος, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (88′ Διαμαντής), Χρηστίδης (70′ Σεφερλής), Μωυσιάδης,Λαζαρίδης, Μούχαλης (80′ Φαρίνης), Παναγόπουλος (70′ Αγγελόπουλος).