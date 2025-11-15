Βήματα προόδου για τον Ρόιστον Ντρέντε μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Θετικά είναι τα νέα για τον Ρόιστον Ντρέντε, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από έναν μήνα.

Σύμφωνα με την NOS, ο 38χρονος πρώην άσος των Φέγενορντ και Ρεάλ Μαδρίτης, καθημερινά κάνει μικρά αλλά σταθερά βήματα προς την ανάρρωση του.

Η Τζάρντα Ζέγκελινκ, μάνατζερ της FC De Rebellen, τόνισε ότι ο Ντρέντε «δουλεύει απίστευτα σκληρά» και παραμένει «πραγματικός μαχητής», ενώ η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί είναι αισιόδοξη για την πορεία του.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται, πως ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, αφού η προτεραιότητα είναι η σταδιακή ενδυνάμωση και η σταθεροποίηση της βελτίωσης του.