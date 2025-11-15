Ολυμπιακός: Τόσες ψήφους συγκέντρωσε ο Μουζακίτης για να κατακτήσει το βραβείο European Golden Boy Web 2025

Ο Χρήστος Μουζακίτης σάρωσε στην ψηφοφορία της Tuttosport και αναδείχτηκε European Golden Boy Web 2025, σε μία τεράστια επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Ολυμπιακό. Τόσες ψήφους συγκέντρωσε ο ταλαντούχος μέσος στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Ο 18χρονος χαφ άφησε πίσω του σπουδαίους νεαρούς παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Τούρκοι Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Ο Μουζακίτης μετά την ολοκλήρωση όλων των γύρων συγκέντρωσε σχεδόν 473.000 ψήφους, που αναλογούν περίπου στο 39% όλων των ψήφων.

Η διαφορά του με Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους που τερμάτισε στην δεύτερη θέση ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς ο Τούρκους συγκέντρωσε 386.000 ψήφους.