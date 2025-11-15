Ολυμπιακός: Τόσες ψήφους συγκέντρωσε ο Μουζακίτης για να κατακτήσει το βραβείο European Golden Boy Web 2025

Μια σπουδαία διάκριση πέτυχε ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς αναδείχτηκε European Golden Boy Web 2025, στην ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport».
Ο 18χρονος χαφ άφησε πίσω του σπουδαίους νεαρούς παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Τούρκοι Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.
Ο Μουζακίτης μετά την ολοκλήρωση όλων των γύρων συγκέντρωσε σχεδόν 473.000 ψήφους, που αναλογούν περίπου στο 39% όλων των ψήφων.
Η διαφορά του με Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους που τερμάτισε στην δεύτερη θέση ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς ο Τούρκους συγκέντρωσε 386.000 ψήφους.