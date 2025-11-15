Οι επιδόσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο από τα προκριματικά του 2006 έως το 2026

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τελειώνει το παραμύθι ταξίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μια κόκκινη κάρτα αλλά και μυθικά νούμερα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχει σταθερά σε κάθε προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 έως και σήμερα.

Ο Πορτογάλος θρύλος έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ηγηθεί για την Πορτογαλία τόσο με γκολ, όσο και με ασίστ.

Για την ακρίβεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώνει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα παρακάτω νούμερα.

• 52 συμμετοχές

• 41 γκολ

• 11 ασίστ

• 52 συνολικές συμμετοχές σε γκολ

Πιο συγκεκριμένα η επίδοσή του στα ευρωπαϊκά προκριματικά για το Μουντιάλ

7 γκολ σε 12 αγώνες στα προκριματικά του 2006

0 γκολ σε 7 αγώνες στα προκριματικά του 2010

8 γκολ σε 10 αγώνες στα προκριματικά του 2014

15 γκολ σε 9 αγώνες στα προκριματικά του 2018

6 γκολ σε 9 αγώνες στα προκριματικά του 2022

5 γκολ σε 5 αγώνες στα προκριματικά του 2026