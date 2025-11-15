Οι επιδόσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο από τα προκριματικά του 2006 έως το 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχει σταθερά σε κάθε προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 έως και σήμερα.
Ο Πορτογάλος θρύλος έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ηγηθεί για την Πορτογαλία τόσο με γκολ, όσο και με ασίστ.
Για την ακρίβεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώνει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα παρακάτω νούμερα.
• 52 συμμετοχές
• 41 γκολ
• 11 ασίστ
• 52 συνολικές συμμετοχές σε γκολ
Πιο συγκεκριμένα η επίδοσή του στα ευρωπαϊκά προκριματικά για το Μουντιάλ
7 γκολ σε 12 αγώνες στα προκριματικά του 2006
0 γκολ σε 7 αγώνες στα προκριματικά του 2010
8 γκολ σε 10 αγώνες στα προκριματικά του 2014
15 γκολ σε 9 αγώνες στα προκριματικά του 2018
6 γκολ σε 9 αγώνες στα προκριματικά του 2022
5 γκολ σε 5 αγώνες στα προκριματικά του 2026