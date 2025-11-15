Η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε τον Μακεδονικό στην Ευκαρπία με 0-1 στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο η Αναγέννηση Καρδίτσας, αφού επικράτησε του Μακεδονικού στην Ευκαρπία (0-1) και σκαρφάλωσε έστω και προσωρινά στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Super League 2, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Στίκας με κεφαλιά στο 18ο λεπτό.

Την επόμενη αγωνιστική (11η) ο Μακεδονικός αντιμετωπίζει στους «Ζωσιμάδες» τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β'.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (20′ λ.τ Κούφας), Τσουκάνης, Καλαϊτζής (86′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ (73′ Θωμαΐ), Καντάβ (73′ Αλτιντζής), Καπνίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Μουστακόπουλος (8′ λ.τ Μανουσάκης (57′ Πεταυράκης), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (83′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Γιαξής, Καρίμ (46′ Τίντε), Καμπετσής (57′ Ομρανί).