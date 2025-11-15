Τρεις διαφορετικοί σκόρερ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (0-3), με τον Δικέφαλο να κάνει το 7/7 και να παραμένει στην κορυφή της Super League K15.

Ασταμάτητη η ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου, η οποία πέρασε και από το Αγρίνιο, πετυχαίνοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα.

Το σκορ άνοιξε στο 25′ ο Κακάλης από ασίστ του Παπαγεωργίου, ενώ τη «σκυτάλη» πήρε ο Φλώρος από πάσα του Κακάλη επτά λεπτά αργότερα για το 0-2.

Το τελικό 0-3 …υπέγραψε ο Χήκας στην επαναφορά από το σουτ του Κακάλη, που σημάδεψε το δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο δοκάρια με τον Σολωμίδη και τον Χήκα και αρκετές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ.

Με το νέο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή -μαζί με τον Παναθηναϊκό, έχοντας 21 βαθμούς μετά από επτά αγωνιστικές στη Super League K15.