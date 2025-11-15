Σπουδαίο διπλό για την Καλαμάτα στο Μαρκόπουλο

Τη νικηφόρα πορεία της συνέχισε η Καλαμάτα, καθώς επικράτησε 3-2 της μαχητικής Μαρκό και παραμέει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Καλαμάτα ξεκίνησε δυνατά στο ματς, αλλά η Μαρκό κατάφερε να εκμεταλλευτεί λάθος έξοδο του Γκέλιου και ο Ριτσοτάκης πέτυχε το 1-0. Η αντίδραση της «Μαύρης Θύελλας» ήταν να πιέσει στη συνέχεια και στο 38' βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, όταν μετά από σέντρα του Λυμπεράκη, ο Κωτσόπουλος πλάσαρε σωστά για το 1-1. Αυτό το σκορ έμεινε ως την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το γκολ της ανατροπής για την Καλαμάτα, με τον Τσέλιο να γράφει το 1-2 στο 49'. Η πίεση της ομάδας του Βοσνιάδη συνεχίστηκε και στο 61' ο Βαφέας με κεφαλιά έκανε το 1-3. Η Μαρκό όμως δεν το έβαλε κάτω και στο 65' μείωσε σε 2-3 με φοβερό σουτ του Καλλέργη έξω από την περιοχή. Παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με την Καλαμάτα να αποδρά με το σπουδαίο διπλό.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσακνής, Ντέτλερ (55' Γκίνι), Ριτσοτάκης (72' Μιγιένκα), Σμαλής, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (46' Καλλέργης), Οικονομίδης, Κωνσταντακόπουλος, Μεντόζα, Φατιόν.

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγκης, Γκορνομάζ, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Λυμπεράκης, Παμλίδης, Κωτσόπουλος, Γκάμα (72' Ντιγκινί), Τσέλιος.