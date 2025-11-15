Δεύτερη συνεχόμενη γκέλα -εντός έδρας αυτή τη φορά- για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό (1-1), με τον Δικέφαλο να παραμένει στο -7 από την κορυφή της Super League K17.

Μετά την «επώδυνη» ήττα στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ υποδέχτηκε σε ένα παιχνίδι... τελικό τον αξιόμαχο Πανσερραϊκό.

Με πολλές αλλαγές -κυρίως αμυντικά- οι «ασπρόμαυροι και αρκετούς παίκτες του 2010 να παίρνουν λεπτά συμμετοχής, είχαν δοκάρι μόλις στο 8ο λεπτό με δύσκολο τελείωμα από τον Λαζαρίδη. Δύο ευκαιρίες από τον Σούβλατζη ήταν ότι καλύτερο είχε το επόμενο διάστημα μέχρι το 22ο λεπτό, με τον φορ του ΠΑΟΚ να απειλεί ξανά στο 22΄και την άμυνα να απομακρύνει την ύστατη στιγμή σε κόρνερ.

Ο Ματέρα από το κόρνερ σούταρε με τον κίπερ Μητρούση να μπλοκάρει. Στο 29΄έπειτα από ολέθριο λάθος της άμυνας του Δικεφάλου, ο Σαββίδης βγήκε σε τετ α τετ, αλλά αστόχησε. Ένα πρώτο ημίχρονο κακό για τον ΠΑΟΚ που προβλημάτισε και πήγε στα αποδυτήρια χωρίς προβάδισμα (0-0).

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον Πανσερραϊκό να απειλεί στο 48΄με το πλαϊνό τετ α τετ του Βανδήρα να έχει απάντηση από τον Μανασίδη, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε. Από κόρνερ του Λαζαρίδη, η μπάλα κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι και ο Σνάουτσνερ με κοντινή προβολή έκανε το 1-0.

Συνεχόμενες αλλαγές από τον Δικέφαλο, ο οποίος παρά το γκολ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό, πέραν των ατομικών ενεργειών του Σούβλατζη. Μία ακόμα στο 67΄η οποία κατέληξε ψηλά, με τον Πανσερραϊκό να «χτυπά» από στημένη φάση. Στο 72ο λεπτό ο Παπαμαρίνου με κοντινή προβολή έπειτα από φάουλ «έγραψε» το 1-1, βάζοντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους Θεσσαλονικείς.

Τέσσερα λεπτά αργότερα το πανέμορφο τελείωμα με το εξωτερικό φάλτσο του Σούβλατζη «έγλυψε» το αριστερό κάθετο δοκάρι των Σερραίων, με τον ίδιο παίκτη στο 90΄να πλασάρει και τον Μητρούση να διώχνει σε κόρνερ.

Τελικό σκορ 1-1 για ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό, νέα γκέλα... ολκής για τον πρωταθλητή Δικέφαλο που μένει στο -7 από την κορυφή και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ευχάριστη έκπληξη οι Σερραίοι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ17 (Ορφανός-Κρινίτσας): Μανασίδης, Σνάουτσνερ, Κογκαλίδης(57΄Βεριντιάνο), Τσιάλης, Χατσίδης, Λαζαρίδης, Γκέρσος(46΄Μώκος), Ματέρα(66΄Ξέστερνος), Τεντολούρης(76΄Μεταξάς), Βλάχος(46΄Μίσχος), Σούβλατζης

Πανσερραϊκός Κ17 (Κωφίδης): Μητρούσης, Καλπακίδης, Κωνσταντινίδης, Μόμτσιος, Παπαμαρίνου, Κόγιας, Βανδήρας(91΄Κερεμίτσης), Δεμίρης(85΄Μπέλτσης), Σαββίδης, Χωλίδης, Τσιλιγγίρης(81΄Τιτόκης)