Αγκάλιασε την πρόκριση στην elite round με 8άρα η Εθνική Νέων

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Νέων στην Αττάλεια, σκορπώντας με 8-0 το Λιχτενστάιν, με τη νίκη αυτή να της εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό το εισιτήριο για την elite round του Euro 2027.

Επίδειξη δύναμης έκανε η Εθνική ομάδα Νέων απέναντι στο Λιχτενστάιν, καθώς το διέλυσε με 8-0. Αυτή η νίκη δίνει ουσιαστικά στην Ελλάδα την πρόκριση στην elite round του Euro 2027, καθώς διπλασίασε τις νίκες στον 3ο όμιλο. Χατ τρικ σε 14 λεπτά πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ο Ανέστης Μύθου, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά του Μόρα πέτυχαν πέντε ακόμα γκολ.

Η διαφορά δυναμικότητας των Νέων της Ελλάδας με του Λιχτενστάιν ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά, με τους παίκτες του Βαγγέλη Μόρα να πιέζουν για το γκολ. Αυτό ήρθε στο 18', με τον Μύθου να σκοράρει μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαρούπα για το 1-0. Στο 24' ο επιθετικός του ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 από ασίστ του Χαρούπα και στο 32' ολοκλήρωσε το χατ τρικ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 3-0.

Αυτό ήταν και το σκορ ημιχρόνου, με τη «γαλανόλευκη» να κυριαρχεί απόλυτα, ενώ το Λιχτενστάιν έκανε μόλις μια τελική στα πρώτα 45 λεπτά.

Ο Μόρας αποφάσισε να φρεσκάρει την ομάδα στο ημίχρονο, κάνοντας τρεις αλλαγές, αλλά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Στο 48' η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι, με τον Καραργύρη να το εκτελεί εύστοχα για το 4-0. Στο 65' σκόρερ χρίστηκε και ο Ντούνγκα, ο οποίος είχε μπει πριν δύο λεπτά στο παιχνίδι, γράφοντας το 5-0, μετά από ασίστ του Τσίγκα. Στο 75' πέτυχε ο Τσίγκας το 6-0 από ασίστ του Κολοκοτρώνη.

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στο 83' σημείωσε το 7-0, με τον Κοσίδη να ευστοχεί σε πέναλτι, που κέρδισε ο Ντούνγκα, το τρίτο που κέρδισε η «γαλανόλευκη» στο ματς. Τον χορό των γκολ έκλεισε ο Σώκος, με γκολ στο 90+5' για το 8-0.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Ογκιενμπάντε, Τσιότας (46' Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκατσάλης (46' Κοσίδης), Φίλης, Σώκος, Χαρούπας, Μπέρδος (63' Ντούνγκα), Καραργύρης (63' Τσίγκας), Μύθου (46' Χαμζά).

Λιχτενστάιν (Μίκαελ Κόλερ): Χεμπ, Νιγκ, Κόντσαρτ, Ροζένκε, Κριέζιου, Ντόμιγκ (80' Μπαλμπουένα), Σάιντ, Μπεκ (46' Ριζανάι), Πόλντερ, Λάμπερτ (71' Βόλβεντ), Λο Ρούσο (90+2' Ράισνερ).