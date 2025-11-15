Γερμανία: Ο Νάγκελσμαν «κρατά» τους τρεις βαθμούς

Παρά την εκτός έδρας νίκη της εθνικής Γερμανίας με 2-0 επί του Λουξεμβούργου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εμφανίσθηκε δυσαρεστημένος για την απόδοση της ομάδας του, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.

«Οι τρεις βαθμοί είναι το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα. Τελικά, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που βασίζεται στα αποτελέσματα. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, δεν αρχίσαμε καλά το παιχνίδι», τόνισε ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής και συνέχισε:

«Μας πήρε χρόνο για να βρούμε τον ρυθμό μας. Το Λουξεμβούργο είχε ευκαιρίες και θα έπρεπε ακόμη και να είχε ανοίξει το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν πολύ καλύτεροι, είχαμε περισσότερο έλεγχο, πετύχαμε δύο γκολ και άξια νικήσαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς».