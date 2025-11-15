Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Ελλάδα-Σκωτία - Οι οδηγίες για τους φιλάθλους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση εισιτηρίων για τον αποψινό αγώνα Ελλάδα–Σκωτία.

Τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 δίνει απόψε (21:15) η ΕΘνική Ελλάδας, υποδεχόμενη την Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Μπορεί η «γαλανόλευκη» να μην έχει ελπίδες πρόκρισης, ωστόσο διαθέτει παίκτες με ταλέντο που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν και γι' αυτό αξίζουν τη στήριξη των φιλάθλων.

Αναλυτικά:

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα–Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers. Οι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευθούν μόνο ηλεκτρονικά, στις πλατφόρμες που ακολουθούν.

Δείχνουμε την αγάπη μας για την Εθνική Ομάδα, επιβεβαιώνουμε με ένα ακόμη sold out τη στήριξη στους διεθνείς ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας στις εξέδρες του "Γ. Καραϊσκάκης"!

Μπείτε στα επίσημα κανάλια πώλησης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας:

pame-ethniki.gr

ticketmaster.gr

Αγοράστε εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία και μην εμπιστεύεστε διαφορετικές πηγές πώλησης.

Οι οδηγίες για τους φιλάθλους:

Η Εθνική Ομάδα υποδέχεται το βράδυ του Σαββάτου 15/11 στις 21:45 την Σκωτία στο "Γ. Καραϊσκάκης" με στόχο τη συνέχιση της μεγάλης προσπάθειας για το χτίσιμο μιας σπουδαίας ομάδας. Η "γαλανόλευκη" χτίζει το ποδοσφαιρικό της "αύριο", δεν το περιμένει. Το μέλλον είναι εδώ, είναι αυτά τα ταλαντούχα παιδιά που την απαρτίζουν, ο προπονητής τους και η σχέση με τον κόσμο, με όλους μας! Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα τους γιατί μας χρειάζονται. Τους χειροκροτούμε, τους στηρίζουμε, Για τη νίκη, για την Ελλάδα, για το μέλλον. Ερχόμαστε στο γήπεδο από τις 19:30 που ανοίγουν οι θύρες, τηρώντας παράλληλα πιστά τους κανόνες και τις οδηγίες.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και των ανθρώπων της Ομοσπονδίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη προσέλευση και η κατάληψη της θέσης την οποία αναγράφει το εισιτήριο. Εφιστούμε την προσοχή όλων, προκειμένου να παραμείνουν κενές και ελεύθερες οι είσοδοι και οι σκάλες των εξεδρών.



Επισημαίνεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα διατέθηκαν στους φιλάθλους αποκλειστικά και μόνον από το ticketmaster.gr και το pame-ethniki.gr. Για εισιτήρια που έχουν διατεθεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, την ευθύνη φέρουν οι αγοραστές.



Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου σε φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων. Οι φίλαθλοι που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα, οφείλουν να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν πρωτότυπο έγγραφο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο όπως το διαβατήριο και το δίπλωμα. Υπενθυμίζεται ότι οι θύρες για τους φιλάθλους ανοίγουν στις 19:30.

ΟΧΙ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΠΥΡΣΟΙ! Προσέξτε τον διπλανό σας! Συμβουλέψτε τον, αποτρέψτε το λάθος!



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φίλαθλοι στα λέιζερ και τους πυρσούς, καθώς η χρήση τους δύναται να επισύρει τιμωρία της έδρας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι, όπως και στους προηγούμενους αγώνες, οι φίλαθλοι που θα προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες θα εντοπίζονται είτε από το αρμόδιο προσωπικό, είτε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας και θα απομακρύνονται από το γήπεδο. Ακόμη, θα απαγορεύεται η είσοδός τους σε αγώνες της Εθνικής.



Λίστα αντικειμένων που απαγορεύεται να εισαχθούν στην εγκατάσταση:



-Μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής Ομάδας επιτρέπονται στο γήπεδο και θα απαγορευθεί η είσοδος σε όποιον διαθέτει διακριτικά συλλόγων.

-Το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καπνού δεν επιτρέπεται εντός του γηπέδου.

-Δεν επιτρέπονται μπουκάλια νερού μέσα στο γήπεδο. Τα νερό θα πωλούνται εντός της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους.



Απαγορεύονται αυστηρά:

α) σακούλες μεγαλύτερες από A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm).

β) όπλα οποιουδήποτε είδους ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για χρήση ως όπλο (συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών).

γ) μπουκάλια, κανάτες ή κουτάκια κάθε είδους, καθώς και άλλα αντικείμενα από πλαστικό, γυαλί ή οποιοδήποτε άλλα εύθραυστο υλικό, εκτός από αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.

δ) πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, σκόνη καπνού, βόμβες καπνού ή άλλα πυροτεχνήματα.

ε) δοχεία ψεκασμού αερίων, διαβρωτικές/εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για την υγεία.

στ) καλύμματα προσώπου, κράνη, fullface και μάσκες σκι.

ζ) συσκευές λέιζερ.

η) drones.

θ) τρόφιμα οποιουδήποτε είδους, εκτός από είδη που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.

ι) αλκοόλ, ναρκωτικά ή άλλες μεθυστικές, επικίνδυνες ουσίες, εκτός από τις ουσίες που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους·

ια) κάθε προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο παράνομο/απαγορευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένου προπαγανδιστικού υλικού που προάγει διακρίσεις.

ιβ) οποιαδήποτε διαφημιστικά, εμπορικά αντικείμενα ή υλικά, συμπεριλαμβανομένων πανό, πινακίδων, συμβόλων και φυλλαδίων.

ιγ) εύκαμπτα κοντάρια σημαίας που υπερβαίνουν το 1 (ένα) μέτρο σε μήκος και 1 (ένα) cm σε διάμετρο.

ιδ) πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2,0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα. Όλα τα banner ή οι σημαίες μεγαλύτερες από 2.0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα επιτρέπονται μόνο με γραπτή αίτηση επιβεβαιωμένη από την UEFA ή την ΕΠΟ.

ιε) συσκευές εκπομπής ήχου που λειτουργούν ηλεκτρονικά, μηχανικά ή χειροκίνητα όπως μεγάφωνα.

ιστ) επαγγελματικές κάμερες και βιντεοκάμερες ή άλλη επαγγελματική συσκευή εγγραφής ήχου και βίντεο και όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς μετάδοσης ή διάδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου κατά παράβαση. Ερασιτεχνικός εξοπλισμός για ιδιωτική χρήση, θα γίνεται δεκτός.