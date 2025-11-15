Ταινία στο Netflix για τον Λεφτέρ, τον θρύλο της Φενέρμπαχτσε και της ΑΕΚ

Πρεμιέρα έκανε χθες στο Netflix για ταινία για τον Λευτέρη Αντωνιάδη, τον θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου από την Πόλη και άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ.

Μια ιδιαίτερη μορφή του τουρκικού ποδοσφαίρου είναι ο Λευτέρης Αντωνιάδης, ο θρυλικός «Λεφτέρ» και η ζωή του έγινε ταινία «Lefter: An Ordinaryus Story», που έκανε χθες (14/11) πρεμιέρα στο Netflix. Ο Αντωνιάδης ήταν Έλληνας της Πόλης, αλλά κατάφερε να γίνει θρύλος της Φενέρμπαχτσε και της Τουρκίας, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο «Λεφτέρ» θεωρείται ακόμη ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Τουρκίας και της Φενέρμπαχτσε, με περισσότερα από 400 γκολ. Η ταινία φωτίζει τη ζωή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη και με το πραγματικό όνομα Λευτέρης Αντωνιάδης, ενώ στη συνέχεια οι Τούρκοι του πρόσθεσαν σε αυτό το «Κιουτσούκ» (=μικρός) λόγω του ύψους του.

Ο «Λεφτέρ» ήρθε στην Ελλάδα και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ το 1964, σε ηλικία 39 ετών. Σε μία αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή τραυμάτισε το γόνατο του κι έβαλε τέλος στην καριέρα του, έχοντας σημειώσει δύο γκολ σε πέντε συμμετοχές με τους «κιτρινόμαυρους».

