Ντε Λαουρέντις: «Τα πρωταθλήματα δεν πρέπει να έχουν διακοπές»

O ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ξέσπασε για τις σνεχείς διακοπές των πρωταθλημάτων και το φορτωμένο πρόγραμμα

Το μεγάλο αφεντικό της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, σε τοποθέτηση του, σχολίασε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα international breaks, καθώς έχουν άμεση επίπτωση στους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Στέλνω τους παίκτες μου στις Εθνικές ομάδες και τι συμβαίνει; Ο Ραχμάνι επιστρέφει τραυματίας, ο Ανγκισά επίσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, τα πρωταθλήματα δεν πρέπει να έχουν διακοπές!

Πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ομάδων και των αγώνων. Αν το πρωτάθλημα ξεκινά τον Ιούλιο και τελειώνει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, τότε οι εθνικές ομάδες μπορούν να συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό θα είχε νόημα.

Οι εθνικές ομάδες πρέπει να καταλάβουν ότι οι παίκτες είναι υπάλληλοί μας, από εμάς πληρώνονται. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να αποφασίζουμε αν μπορούν να υποβληθούν σε επιπλέον καταπόνηση.

Όταν επιστρέφουν τραυματίες, πρέπει να υπάρχει πραγματική αποζημίωση και μια ειδική μεταγραφική περίοδος για να αναπληρωθεί το κενό. Αλλά φαίνεται ότι η FIFA, η UEFA και οι ομοσπονδίες δεν νοιάζονται για τα εθνικά πρωταθλήματα, τα οποία είναι αυτά που ζουν και υπομένουν οι φίλαθλοι».

