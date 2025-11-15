Τινάζει την μπάνκα για τον Βινίσιους η Τσέλσι!

Η Τσέλσι θέλει να αποκτήσει τον Βινίσιους από τη Ρεάλ και είναι διατεθειμένη να δώσει τα τρελά λεφτά που ζητά η ομάδα της Μαδρίτης.

Έτοιμη να κάνει τη μεταγραφική κίνηση της χρονιάς είναι η Τσέσλι, καθώς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Fichajes, θέλει να αποκτήσει τον Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος άσος δεν περνά τις καλύτερες μέρες του στην Ισπανία και δεν έχει καλές σχέσεις με τον Αλόνσο.

Οι «μπλε» του Λονδίνου θέλουν να πάρουν τον 25χρονο επιθετικό και μάλιστα για να το κάνουν αυτό είναι διατεθειμένοι να ρίξουν πολλά εκατομμύρια στο τραπέζι. Η Ρεάλ δεν είναι αρνητική να παραχωρήσει τον «Βίνι», αλλά για να το κάνει αυτό αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 150 εκατ. ευρώ. Ποσό που μια από τις λίγες ομάδες που μπορούν να τα δώσουν είναι η Τσέλσι.

Αν γίνει κάτοικος Λονδίνου, τότε οι «μπλε» θα έχει μια καυτή επιθετική τριάδα-φόβητρο, που θα αποτελείται από τους Εστεβάο, Ζοάο Πέδρο και Βινίσιους!

