Έχασε πέναλτι ο Ελ Κααμπί με το Μαρόκο – Ο Ουναΐ το γκολ της νίκης κόντρα στη Μοζαμβίκη (vid)

Ο Ουναΐ έβαλε γκολ με το Μαρόκο, ενώ ο Ελ Κααμπί έχασε πέναλτι.

Την τρελή της πορεία συνεχίζει η εθνική ομάδα του Μαρόκου, ενόψει του Κόπα Άφρικα, καθώς εδώ και σχεδόν 20 μήνες παραμένει αήττητη, μετρώντας 17 διαδοχικές νίκες. Χθες επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε φιλική αναμέτρηση, με έντονο… ελληνικό χρώμα.

Το μοναδικό γκολ του Μαρόκου του το πέτυχε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ στο 7’, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εκτέλεσε στο 54’ πέναλτι, στέλνοντας όμως την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Azzedine Ounahi, le 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗨𝗨𝗨 face au Mozambique. 🇲🇿😳



