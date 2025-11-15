Δοκιμασία της Νίκης με ΠΑΟΚ Β – Στο Μαρκόπουλο η Καλαμάτα

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αρχίζει η δράση στον δεύτερο γύρο της Super League 2.

Η Νίκη Βόλου φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ Β σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ματς, με το τρίποντο να είναι το ζητούμενο για να μείνει σε τροχιά κορυφής. Η Αναγέννηση Καρδίτσας κοντράρεται με τον Μακεδονικό, που έχει πλέον τον Τυριακίδη στον πάγκο, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα αναζητά απεγνωσμένα βαθμούς κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης.

Στον Β’ Όμιλο η Καλαμάτα ανοίγει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής αφού αντιμετωπίζει εκτός έδρας την επικίνδυνη Μαρκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:

Α Όμιλος

Σάββατο 15/11

14:00 Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24

15:00 ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου SPORTAL.GR

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

Κυριακή 15/11

14:00 Αστέρας B Aktor - ΠΟΤ Ηρακλής ACTION 24

15:00 Καβάλα - Καμπανιακός SPORTAL.GR

Β Όμιλος

Σάββατο 15/11

13:00 Μαρκό - Καλαμάτα SPORTAL.GR

Κυριακή 15/11

13:00 Eλλάς Σύρου - Χανιά SPORTAL.GR

15:00 Παναργειακός - Ηλιούπολη SPORTAL.GR

15:00 Athens Kallithea - Αιγάλεω SPORTAL.GR

