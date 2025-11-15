Προκριματικά Μουντιάλ: Τα φώτα σε Ελβετία και Γεωργία

Με δέκα αγώνες συνεχίζεται η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ, με τις περισσότερες προκρίσεις να έχουν κριθεί - Τα «φώτα» σε Ελβετία και Γεωργία

Με δέκα παιχνίδια κορυφώνεται η δράση στα προκριματικά της ευρωπαϊκής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό.

Στο 2ο όμιλο η Ελβετία που αγωνίζεται απέναντι στη Σουηδία έχει σιγουρέψει τα playoffs και με νίκη παίρνει και δεδομένα την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Αντίθετα η Σλοβενία θέλει μόνο νίκη απέναντι στο Κόσοβο, ώστε να το αφήσει πίσω της στο τέλος και να κατακτήσει εκείνη τη δεύτερη θέση.

Στον 3ο όμιλο, αυτόν της Ελλάδας, η Δανία και η Σκωτία έχουν κλειδώσει τις δύο πρώτες θέσεις και αν οι Δανοί νικήσουν τη Λευκορωσία στην έδρα τους θα προκριθούν απευθείας στο Μουντιάλ.

Με τη σειρά τους οι Ισπανοί, με εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Γεωργία κλειδώνουν και εκείνοι το εισιτήριο τους στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Τουρκία να παίρνει το μονοπάτι των playoffs.

2ος όμιλος

Σλοβενία-Κόσοβο (21:45)

Ελβετία-Σουηδία (21:45)

3ος όμιλος

Δανία-Λευκορωσία (21:45)

Ελλάδα-Σκωτία (21:45)

5ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία (19:00)

Τουρκία-Βουλγαρία (19:00)

8ος όμιλος

Κύπρος-Αυστρία (19:00)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ρουμανία (21:45)

10ος όμιλος

Καζακστάν-Βέλγιο (16:00)

Λιχτενστάιν-Ουαλία (19:00)

