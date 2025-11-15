Ατρόμητος: Κλείνει Κέρκεζ για τον πάγκο

Ο Ντούσαν Κέρκεζ φέρεται να είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του Ατρόμητου.

Γρήγορα κινήθηκε ο Ατρόμητος για να βρει τον αντικαταστάτη του Λεωνίδα Βόκολου στην τεχνική ηγεσία, με τους Περιστεριώτες να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο 49χρονος Βόσνιος τεχνικός έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην Κύπρο, τόσο ως παίκτης, σε ΑΕΛ Λεμεσού και Άρη Λεμεσού, όσο και ως προπονητής. Τον Μάρτιο του 2018 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ Λεμεσού, μένοντας για 3,5 χρόνια, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου το 2019.

Το καλοκαίρι του 2022 εργάστηκε στον πάγκο της Τσουκαρίτσκι και πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τη 2η Μπάτσκα Τόπολα.

