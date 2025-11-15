Μιρτσέα Λουτσέσκου για Μαρίν: «Το πρόβλημα θα ήταν, αν δεν είχε θυμώσει που δεν έπαιξε»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έριξε τους τόνους στην κόντρα που είχε προκύψει με τον Ραζβάν Μαρίν τον Οκτώβριο.

Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια ο Μιρτσέα Λουτσέσκου στο θέμα που είχε προκύψει τον Οκτώβριο με τον Ραβζάν Μαρίν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε τον μέσο της ΑΕΚ στην εθνική για τα παιχνίδια με τη Βοσνία και Άγιο Μαρίνο, ενώ όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε φυσιολογικό να εκνευριστεί ο παίκτης επειδή δεν αγωνίστηκε.

«Δεν τσακώνομαι με δηλώσεις. Εξηγώ, με επιχειρήματα και αυτό είναι. Θα έπρεπε να μιλήσω με τον Ραζβάν Μαρίν; Γιατί; Είναι φυσιολογικό για έναν παίκτη που δεν παίζει να είναι θυμωμένος. Το πρόβλημα θα ήταν αν δεν ήταν θυμωμένος», σημείωσε.

Ο Μαρίν πάντως συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Ρουμανίας ενόψει του αποψινού αγώνα στη Βοσνία και μάλιστα έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελευταία προπόνηση, όταν εμφανίστηκε με σορτσάκι, την ώρα που το θερμόμετρο έδειχνε 4 βαθμούς.