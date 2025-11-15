Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει την πρεμιέρα του Mundial!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει τουλάχιστον την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο επόμενο Μουντιάλ, μετά την αποβολή του στην ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία.

Ο Ρονάλντο θα εκτίσει την υποχρεωτική μία αγωνιστική την Κυριακή (16/11) απέναντι στην Αρμενία. Η Πορτογαλία, που παραμένει στο +2 από την Ουγγαρία στον όμιλο, θα «κλειδώσει» την πρόκριση με νίκη.

Ωστόσο, ο πειθαρχικός κώδικας της FIFA προβλέπει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές για «σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι» και τουλάχιστον τρεις για «βίαιη συμπεριφορά» ή για περιπτώσεις «επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αγκωνιάς».

Τα φιλικά πριν το Μουντιάλ δεν υπολογίζονται για την έκτιση ποινής. Η τελική απόφαση αναμένεται σε περίπου τρεις εβδομάδες.